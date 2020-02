Sturmfrei war Montag. Am Dienstag geht‘s wieder ab in die Schule. Das meldet das Landratsamt Landshut.

Landshut. „Nach derzeitigem Stand wird am morgigen Dienstag wieder regulär der Schulunterricht an allen Schulen in Stadt und Landkreis Landshut stattfinden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Aufgrund der weiter geltenden Unwetterwarnung werden die Eltern und Schüler aber gebeten, die aktuelle Berichterstattung weiter zu verfolgen, um über kurzfristige Änderungen informiert zu sein.