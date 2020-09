30 angehende Lehrkräfte Neue Studienreferendare für das Lehramt an beruflichen Schulen vereidigt

Regierungspräsident Rainer Haselbeck vereidigt 16 angehende Lehrkräfte an beruflichen Schulen. Foto: Sarah Pancur/Regierung von Niederbayern

Nach dem Studiumabschluss beginnt für 30 Absolventinnen und Absolventen der zweite Teil auf ihrem Weg zur Lehrerin oder zum Lehrer an beruflichen Schulen. Die Studienreferendarinnen und -referendare wurden am Dienstag, 8. September, in zwei separaten Gruppen an der Regierung von Niederbayern vereidigt.