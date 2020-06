Mittelschule in Abensberg Prüfungsvorbereitungen in den Pfingstferien

Foto: Knott, Stadt Abensberg

An der Aventinus-Mittelschule Abensberg sind auch in den Pfingstferien einige Klassenzimmer belegt – Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen bereiten sich, wie schon in den Osterferien, auf die anstehenden Abschlussprüfungen vor. Auch ihre Lehrkräfte sind freiwillig da.