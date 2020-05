Endlich geht es wieder los! Die Kreismusikschule meldet sich zurück

Auch die Anmeldezeit für das kommende Schuljahr läuft noch bis 22. Mai.

Erding. Nicht nur der Sport, auch die Musizierenden mussten bis jetzt Corona-bedingt pausieren. Doch für Musik-Liebhaber ist jetzt Licht am Ende des Tunnels: Ab Montag, 11. Mai., darf in der Kreismusikschule, Freisinger Str. 91 in Erding, wieder Einzelunterricht stattfinden.

Auch die Anmeldezeit für das neue Schuljahr läuft noch bis zum 22. Mai (Musikalische Grundfächer bis 30. Juni). Unter www.kms-erding.de „Wir zeigen Euch unsere Instrumente“ wird das aktuelle Unterrichtsangebot in Videos vorgestellt.