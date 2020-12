Die IHK gratuliert Sechs Top-Azubis aus dem Landkreis Altötting

15 Firmen im Landkreis Altötting haben 39 Einser-Azubis ausgebildet

Landkreis. Die IHK für München und Oberbayern hat sechs Auszubildende von Ausbildungsbetrieben im Landkreis Altötting als oberbayernweit Beste ihres Berufs im abgelaufenen Prüfungsjahr ausgezeichnet.

Mit Anlagenmechanikerin Jennifer Ebener, die bei ihrer Prüfung 95 von 100 möglichen Punkten erreichte, und mit Industrieelektriker (Fachrichtung Betriebstechnik) Michael Glatz, der bei seiner Prüfung 92 von 100 möglichen Punkten erreichte, kommen auch zwei Bayernbeste aus dem Landkreis.

Die vollständige Liste der oberbayerischen Besten ihres Berufs aus dem Landkreis Altötting in alphabetischer Reihenfolge lautet (jeweils Name, Ausbildungsberuf, Ausbildungsbetrieb:

 - Miriam Winkler, Buchhändlerin, Buchhandlung Rupprecht GmbH, Vohenstrauß

- Annalena Thurner, Hotelfachfrau, Hotel Gerhard Plankl e.K, Altötting

 - Simon Schindlbeck, Mechatroniker, InfraServ, Burgkirchen an der Alz

 - Michael Glatz, Industrieelektriker (Fachrichtung Betriebstechnik), VERBUND Innkraftwerke GmbH, Töging am Inn

 - Elias Hofer, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Wacker Chemie AG, Burghausen

 - Jennifer Ebner, Anlagenmechanikerin, Wacker Chemie AG, Burghausen

Insgesamt waren im abgelaufenen Prüfungsjahr im Landkreis Altötting rund 600 Kandidatinnen und Kandidaten zu den IHK-Abschlussprüfungen in über 50 Berufen angetreten. Mehr als 90 Prozent der Teilnehmer haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Alle 113 besten Absolventen in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf, die mindestens mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben, haben von der IHK für München und Oberbayern nun eine Ehrenurkunde bekommen. Die traditionelle Festveranstaltung für

die besten Azubis und ihre Ausbilder aus den Betrieben musste dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

„Diese hervorragenden Prüfungsergebnisse trotz der Corona-Pandemie unterstreichen die Leistungsfähigkeit unserer beruflichen Bildung, um die wir auf der ganzen Welt beneidet werden. Unsere landkreisweit 250 Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen investieren viel in die Ausbildung und erhalten dafür bestens ausgebildete Fachkräfte“, betont Ingrid Obermeier-Osl, IHK-Vizepräsidentin und Vorsitzende des IHKRegionalausschusses Altötting-Mühldorf. Obermeier-Osl dankt auch den Ausbildern, den 8.000 ehrenamtlichen IHK-Prüfern in Oberbayern sowie den Lehrkräften an den Berufsschulen.

Neben den Azubis ehrt die IHK zum Abschluss des Prüfungsjahrs auch die besonders erfolgreichen Ausbildungsbetriebe. Firmen mit Einser-Azubis, also einer Abschlussnote besser als 1,5 (entspricht 92 oder mehr IHK-Prüfungspunkten), bekommen ein Anerkennungsschreiben. Heuer gingen entsprechende Briefe der IHK an 15 Firmen im Landkreis Altötting, die insgesamt 39 Einser-Azubis ausgebildet hatten.

Eine virtuelle Bestenehrung hat die IHK auf ihrer Webseite unter www.ihkmuenchen.de/bestenehrung2020 eingerichtet.