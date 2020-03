Vorstellung der Studiengänge Infoabend am Campus Burghausen

Warum in die Ferne schweifen ...

Burghausen. Seit Oktober 2016 ist Studieren in Burghausen möglich. Tür an Tür mit einer Vielzahl internationaler Konzerne und einem renommierten Mittelstand, bietet der Campus optimale Studienbedingungen. Derzeit werden am Campus die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft (B.A.), Chemieingenieurwesen (B.Eng.) und Chemtronik (B.Eng.) angeboten. Ab dem kommenden Wintersemester startet der Bachelorstudiengang Umwelttechnologie (B.Eng.), vorbehaltlich der Genehmigung durch das Ministerium. Zudem werden der Masterstudiengang Angewandte Forschung und Entwicklung in den Ingenieurwissenschaften (M.Sc.) und weitere geplante Studiengänge vorgestellt. Institutsleiterin Prof. Dr. Britta Bolzern-Konrad informiert am Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr über das Studienangebot und gibt Einblicke in die Inhalte, Zulassungsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen vor Ort. Offene Fragen werden in einer anschließenden Runde gerne beantwortet. Um Anmeldung wird gebeten unter www.campus-burghausen.de .