Kurs ab 1. Mai „Mit den Bienen durchs Jahr“ – Imkern lernen in Straubing

Interessierte Imker in spe bei einem Imkerkurs des gemeinnützigen Vereins Mellifera. Foto: Mellifera e. V.

Der gemeinnützige Verein Mellifera e. V. bietet im Rahmen seines Ausbildungsverbunds ab dem 1. Mai einen Imkerkurs in Straubing an. An sieben Tagen lernen Naturinteressierte dabei, wie Bienen wesensgemäß gehalten werden können und wie das in der Praxis funktioniert.