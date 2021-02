Das Landratsamt informiert Vogelgrippe macht weitere Maßnahmen erforderlich – auch bei Hobbygeflügelhaltern!

Foto: Andrea Lehmkuhl/123rf.com

In Bayern wurde in den letzten Wochen bereits in vier Landkreisen Vogelgrippe bei Wildvögel nachgewiesen. Deutlich verschärft hat sich die Lage jedoch nochmals seit 29. Januar: In einem Hausgeflügelbestand im Landkreis Bayreuth wurde ein Vogelgrippe-Ausbruch amtlich festgestellt.