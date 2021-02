Scheitel am Freitag Wasserstand an der Donau steigt seit Mittwoch wieder an

Foto: Manuel Ebner Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf hat auch am Donnerstag, 4. Februar, seine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen im nicht-bebauten Bereich für den Landkreis Straubing-Bogen aktualisiert. Landkreis Straubing-Bogen. Der Wasserstand an der Donau steigt seit Mittwoch wieder an. Ein Scheitel zeichnet sich für Freitag ab. An den Pegeln Straubing/Donau und Pfelling/Donau wurde die Meldestufe 2 überschritten. Mit dem Erreichen der Meldestufe 3 wird nicht gerechnet. Wie berichtet, ist der Fährbetrieb der Donaufähre Posching zwischen Mariaposching (Landkreis Straubing-Bogen) und Stephansposching (Landkreis Deggendorf) seit Montag vorläufig eingestellt. Dies dürfte bis zum Ende der Woche gelten. Meldestufe 2 bedeutet Überflutung land- und forstwirtschaftlicher Flächen oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Weitere Informationen, aktuelle Pegelstände und ein Zwei-Tages-Trend gibt es im Internet unter www.hnd.bayern.de.