Fähre „Posching“ Wegen der Hochwasserlage – in dieser Woche voraussichtlich kein Fährbetrieb mehr

Wegen der aktuellen Hochwasserlage findet definitiv auch am Mittwoch, 3. Februar, kein Fährbetrieb der Donaufähre Posching zwischen Mariaposching (Landkreis Straubing-Bogen) und Stephansposching (Landkreis Deggendorf) statt.

Mariaposching. Da zudem mit weiteren Niederschlägen zu rechnen ist, wird es in dieser Woche voraussichtlich auch in der Folge keinen Fährbetrieb mehr geben. Sollte die Wetterlage wider Erwarten doch noch einen Betrieb im Laufe der Woche zulassen, so würde kurzfristig darüber informiert werden.