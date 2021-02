Allgemeinverfügung Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest

Foto: 123rf.com

In Deutschland sind mittlerweile in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt und dem Saarland Ausbrüche der hochpathogenen aviären Influenzaviren HPAI H5 – Geflügelpest – (Wild-, aber auch Hausgeflügel) amtlich festgestellt. In Bayern gibt es aktuell vier Ausbrüche, unter anderem auch in Passau.