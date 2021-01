Umwelt Martina Kiermaier ist eine von 42 neuen Biodiversitätsberatern in Bayern

Martina Kiermaier. Foto: LRA Straubing-Bogen

Martina Kiermaier ist eine von 42 neuen Biodiversitätsberaterinnen und -beratern, die in den letzten Monaten die Unteren Naturschutzbehörden in Bayern verstärken. Seit 1. Novembe 2020 ist sie am Landratsamt Straubing-Bogen tätig.