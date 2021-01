Ab 8. Februar Wasserstraßenausbau im Bereich Straubing – Erdarbeiten und Rodungen zur Baufeldfreimachung erforderlich

Zur Vorbereitung des Wasserstraßenausbaus und der dafür erforderlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zwischen der Staustufe Straubing und dem Hafen Straubing-Sand müssen in der nächsten Zeit nördlich der Donau zwischen der Thurndorfer Au und Reibersdorf, südlich der Donau im Straubinger Osten im Bereich der Mündung des Klingbachs sowie kurz oberhalb der Zufahrt zum Hafen Straubing-Sand vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden.

Straubing. Im Einzelnen finden im Bereich der Thurndorfer Au, wo temporäre Baustelleneinrichtungs- sowie Lager- und Arbeitsflächen angelegt werden, Maßnahmen zum Abtrag des Oberbodens statt. Weiterhin müssen in diesem Bereich sowie an der Klingbachmündung und an der Hafenzufahrt Straubing-Sand Bäume gefällt werden. Die Fällarbeiten sollen Anfang Februar beginnen. Die Maßnahmen werden bei guter Witterung spätestens bis Ende Februar abgeschlossen sein. Alle vorgenannten Eingriffe sind im Rahmen der Ausgleichsplanung bereits berücksichtigt. Die örtlichen Behörden wurden entsprechend informiert.