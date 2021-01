Vogelschutz LBV bangt um Schleiereulenbestand – strenger Winter macht es der seltenen Eule schwer!

Auf den ersten Blick ist die Schleiereule ein Anpassungskünstler: Sie kommt in vielen Teilen der Welt erfolgreich vor. In Bayern wurde sie erst vor kurzem in der Roten Liste von stark gefährdet auf gefährdet abgestuft. Das heißt auch bei uns geht es ihr wieder besser? „In Niederbayern sehen wir diese positive Entwicklung leider bisher nicht“, bedauert Ruth Waas, Biologin beim LBV.

Niederbayern. Der Landesbund für Vogelschutz kümmert sich seit fast 30 Jahren in Niederbayern um die weiße Eule mit dem markanten, herzförmigen Gesichtsschleier. Gemeinsam mit Landwirten und unterstützt durch die Förderung der höheren Naturschutzbehörde aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, betreuen Aktive des LBV jedes Jahr einige Hundert. Dadurch hat der Naturschutzverband langjährige Vergleichszahlen und die sind leider immer noch besorgniserregend. „In unseren Kästen haben wir heuer nur zwölf Bruten gezählt. Vor 20 Jahren waren es noch dreimal so viele“, berichtet Waas. Das beste Ergebnis hatte heuer der Landkreis Straubing-Bogen. Die Aktiven rund um den Projektleiter Ralph Sturm konnten acht Bruten zählen, von denen leider zwei erfolglos waren. So etwas kommt immer wieder vor, wenn einem Elterntier etwas zustößt, die Eulen noch unerfahren sind oder auch von anderen Tieren vertrieben werden.

Schleiereulen sind sehr anspruchsvolle Vögel. Dass die Bestände schwanken ist normal. Als Kulturfolger sind sie sehr stark vom Menschen abhängig. Sie suchen in exponierten Gebäuden – Kirchen, Scheunen oder auch Ruinen nach Unterschlupf. In Niederbayern findet man sie eigentlich nur in den Flussniederungen, weil hier die Winter normalerweise milder sind und nur selten länger eine geschlossene Schneedecke die Jagd nach Beute erschwert. Im Augenblick gibt es auch hier im Flachland sehr niedrige Temperaturen und relativ viel Schnee. Da wird es schnell eng für die weiße Eule. Sie kann im Gegensatz zu vielen anderen Tieren nämlich keine Fettreserven aufbauen. Wenn der regelmäßige Zugriff auf Mäuse fehlt, verhungern viele Tiere. Hier können Landwirte einen wertvollen Beitrag leisten, wenn sie ihre Scheunen für die Mäusejagd nachts öffnen. Schleiereulen können außerdem unterstützt werden, indem man im Umfeld des Hofes an einer Stelle den Schnee beiseite räumen und Heu, Stroh oder auch Druschabfall auslegt, um Mäuse anzulocken und damit einen Futterplatz für unsere Mäusejäger anlegt. Ein normales Futtersilo ist für die Eulen leider nicht geeignet.