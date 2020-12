Mehr Achtung für unsere Natur Bezirkstagspräsident stellt den Schulkalender „Wald, Wild und Wasser“ für 2021 vor

Ltd. Regierungsschuldirektor Franz Schneider, Schulabteilung der Regierung von Niederbayern, Dr. Manfred Forster, 1. Vorsitzender des Angelsportvereins Landshut, Günther Eggersdorfer, stv. Vorsitzender Bezirksjagdverband Niederbayern und Vorsitzender der Kreisgruppe Landshut, Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich Foto: Bezirk Niederbayern, Bäter

„Wir haben nur eine Natur“, wird im Vorwort des neuen Schulkalenders ‚Wald, Wild und Wasser‘ festgestellt. Wir Menschen müssen der Natur im eigenen Interesse mit Achtung begegnen. Und nur das, was die Menschen kennen, würden sie auch achten. Genau an diesem Punkt setzt der Schulkalender seit Jahrzehnten an.