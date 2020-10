Bis Mitte Dezember Komplettes Gasrohrnetz in Straubing wird überprüft

Die Stadtwerke Straubing führen in der Zeit vom 22. Oktober bis Mitte Dezember eine Überprüfung des kompletten Gasrohrnetzes in Straubing durch.

Straubing. Ein Mitarbeiter der Firma Sewerin, ist während dieser Zeit im Stadtgebiet im Auftrag der Stadtwerke Straubing mit den notwendigen Gasspürgeräten unterwegs. Er kann sich mit einem Dienstausweis der Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH ausweisen. Das eingesetzte Gasspürgerät saugt die Luft unmittelbar über dem Boden ab, und ist in der Lage geringste Mengen Erdgas zu messen. In dieser Zeit nicht nur das Gashauptleitungsnetz mit einer Länge von circa 201 Kilometer, sondern auch alle Hausanschlussleitungen mit einer Gesamtlänge von circa 102 Kilometer überprüft. Zur Überprüfung der Hausanschlussleitung ist es notwendig, dass das Grundstück betreten wird. Ist ein Grundstück nicht betretbar, so wird der Anschlussnutzer schriftlich benachrichtigt. Anschließend kann er einen für ihn passenden Termin mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke Straubing telefonisch vereinbaren.

Für Rückfragen stehen in der Rohrnetzabteilung der Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH die Rohrnetzmeister Herr Schuster oder Herr Schreiner unter der Rufnummer 09421/ 864 - 330 zur Verfügung.