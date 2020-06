Alle Jahre wieder Der Eichenprozessionsspinner macht sich breit

Die Raupen sammeln sich zu Gespinsten. Foto: LRA Straubing-Bogen

Alle Jahre wieder... kommt der Eichenprozessionsspinner in den Landkreis Straubing-Bogen. Auch 2020 tritt er wieder auf. Zwar offensichtlich nicht so massiv, aber doch in vielen Teilen des Landkreises. Der Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr in der Stadt Bogen und an der Kreisstraße bei Muckenwinkling, wo der Eichenprozessionsspinner jeweils in größeren Populationen vorkommt.