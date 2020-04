Nachwuchs Es wird Frühling im Tiergarten Straubing ...

Trampeltierstute „Paley“ mit ihrem Neugeborenen, dem Trampeltierhengstfohlen „Maris“. Foto: Tiergarten Straubing

Ungeachtet der Corona-Krise, die derzeit in der Menschenwelt tobt, zieht allmählich und zuverlässig der Frühling in den Tiergarten Straubing ein. Die Büsche beginnen zu blühen, die Saatkrähen bauen wie in jedem Jahr fleißig ihre Nester in den hohen Bäumen und bedecken die Wege mit ihren Hinterlassenschaften ...