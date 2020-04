Müll Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing informiert über Verschiebung der Tonnenleerungen

Aufgrund der Osterfeiertage verschieben sich die Leerungstermine! In der Karwoche sind die Termine vorverlegt.

Straubig. Schon an diesem Samstag, 4. April, werden die Montagstouren vom 6. April vorgefahren. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land (ZAW-SR) bittet daher dringend, die Abfuhrpläne zu beachten! Dort sind die gültigen Termine abgebildet. Auch in der Osterwoche gibt es Verschiebungen. Die digitalen Abfuhrpläne sind unter www.zaw-sr.de/abfuhrplan einzusehen und herunterzuladen. Wer sich bequem im Vorfeld an die Bereitstellung der Tonne erinnern lassen will, kann dies über die kostenlose ZAW-SR-App tun.