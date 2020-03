Corona-Maßnahme Müllumladestation ab Freitag für Privatanlieferer gesperrt

Die Tore des Müllkraftwerkes und aller Müllumladestationen bleiben ab Freitag, 20. März bis auf weiteres für Kleinanlieferer aus dem privaten und gewerblichen Bereich verschlossen.

Die Verbreitung des Corona-Virus macht auch vor der Abfallwirtschaft nicht halt: Um eine weitere Verbreitung einzuschränken, setzt der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) an allen Müllumladestationen im gesamten Verbandsgebiet sowie direkt beim Müllkraftwerk in Schwandorf ab Freitag, 20. März bis auf Weiteres die Annahme von Kleinmengen an Anfall aus dem privaten und gewerblichen Bereich aus.