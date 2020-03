Einer für jeden Fünftklässler Bruckner-Schüler pflanzen Bäume am Zuckerrübenweiher

Foto: Stadt Straubing

Insgesamt 90 Bäume pflanzten Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen des Straubinger Anton-Bruckner-Gymnasiums am vergangenen Freitagnachmittag am „Zuckerrübenweiher“ an der B8.