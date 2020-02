Aktionstag in der Stadtbibliothek „Weniger Plastik – mehr Umweltschutz“

Foto: 123rf.com

Plastiksparend und umweltfreundlich leben, ohne auf viele liebgewonnene Gewohnheiten zu verzichten – geht das überhaupt? Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sein Leben nachhaltiger zu gestalten aber noch nicht genau weiß, wie er das am besten schaffen kann, ist am Dienstag, 24. März, in der Stadtbibliothek an der richtigen Adresse.