Jubiläum in Geiselhöring 200.000. LED-Straßenleuchte ging ans Netz

Bürgermeister Herbert Lichtinger und Bayernwerkmitarbeiter Alexander Meiser bei der Installation der 200.000. LED-Leuchte. Foto: Michael Bartels

Seit Montag erstrahlt Geiselhöring komplett in neuem Licht. Denn mit der Umrüstung der letzten von insgesamt 1.683 Straßenleuchten in Geiselhöring auf LED-Technik scheint in der Stadt im Landkreis Straubing-Bogen nun überall warmweißes Licht in den dunkeln Abend- und Morgenstunden.