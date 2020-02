Termine festgelegt Öffentliche Hegeschauen der Jagdverbände

Die Jagdverbände im Landkreis Straubing-Bogen laden zu öffentlichen Hegeschauen ein.

Landkreis Straubing-Bogen. Für die Bereiche der Kreisgruppen Straubing Stadt und Land, Bogen und Mallersdorf des Landesjagdverbandes Bayern finden die öffentlichen Hegeschauen statt.

Am Freitag, 6. März, ab 19 Uhr findet die Hegeschau in Aiterhofen im Gasthaus Karpfinger statt. Die Anlieferung der Streckenlisten und Gehörne ist für Mittwoch, 4. März, von 13 bis 16 Uhr im Gasthaus Karpfinger angesetzt.

Am Samstag, 14. März, findet eine öffentliche Hegeschau um 13 Uhr in Neukirchen im Gasthaus Hiebl statt. Die Anlieferung der Streckenlisten und Gehörne ist für die Hegegemeinschaften Falkenfels, Konzell und Mitterfels am Montag, 9. März, von 8.30 bis 11.30 Uhr und für die Hegegemeinschaften Elisabethszell, Perasdorf, Niederwinkling und Bogen am Montag, 9. März, von 13 bis 15.30 Uhr im Gasthaus Hiebl in Neukirchen.

Eine weitere Hegeschau findet am Samstag, 21. März, 14 Uhr in Sallach im Gasthaus Hagn statt. Anlieferung der Streckenlisten und Gehörne ist am Mittwoch, 18. März, von 18 bis 20 Uhr im Gasthaus Hagn in Sallach.

Über das Jagdwesen werden Informationen und Beiträge aus den Bereichen Tiergesundheit, Forstwirtschaft, Jagdrecht, Jagdkultur, aktuelle jagdpolitische Tendenzen, auch aus Sicht des Bayerischen Landesjagdverbandes sowie über Bestandsentwicklung der Wildarten, Streckenlisten, Wildunfälle und Wildschäden gegeben. Mit Interesse werden auch Beiträge aus Sicht der landwirtschaftlichen Berufsvertretung und der Jagdgenossenschaften verfolgt.