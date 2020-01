„Umwelt und Wirtschaft stärken“ Unternehmensberatung Seedorf im Rahmen des „Umweltpakt Bayern“ ausgezeichnet

Wirtschaftsreferent Martin Köck, Jörg Seedorf und Landrat Josef Laumer (von links). (Foto: LRA)

Im Umweltpakt Bayern hat sich auch die bayerische Wirtschaft zur Mitarbeit bei der Aufgabe der Verbesserung der Umwelt verpflichtet. Die Unternehmensberatung Seedorf aus Aiterhofen im Landkreis Straubing-Bogen hat sich in diesem Rahmen zu einer qualifizierten freiwilligen Umweltleistung verpflichtet und ist deshalb als Teilnehmer am Umweltpakt Bayern „Gemeinsam Umwelt und Wirtschaft stärken“ von Staatsminister Thorsten Glauber mit einer Urkunde ausgezeichnet worden, die Landrat Josef Laumer im Landratsamt an Jörg Seedorf ausgehändigt hat.