Neujahrsempfang der ÖDP/PU-Fraktionen Klimaforscher Prof. Dr. Seiler referiert in Straubing

(Foto: Seiler)

Nur alle zwei Jahre veranstalten die beiden ÖDP/PU-Fraktionen im Straubinger Stadtrat und im Kreistag von Straubing-Bogen einen Neujahrsempfang. Heuer ist es am 17. Januar wieder so weit: In der „Hubertushalle“ in der Regensburger Straße trifft man sich ab 19 Uhr um zunächst den bekannten Klimaforscher Prof. Dr. Seiler aus Garmisch-Partenkirchen zum Thema „Sind die Energie- und Klimawende noch zu schaffen?“ zu hören. Anschließend besteht Gelegenheit zu einem kleinen Imbiss und zum Meinungsaustausch bei der Musik von „Oane wia Koane“..