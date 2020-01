Kostenloses Webinar Agrophotovoltaik – Photovoltaik und Landwirtschaft vereinen

Das Technologie- und Förderzentrum in Straubing und LandSchafftEnergie laden zu einem spannenden Onlineseminar.

STRAUBING Am 15. Januar 2020 um 10:00 Uhr bietet LandSchafftEnergie ein kostenloses Webinar zum Thema „Agrophotovoltaik – Photovoltaik und Landwirtschaft vereinen“ an. Die Photovoltaik (PV) ist ein wichtiger Bestandteil beim Umbau der Energielandschaft hin zu sauberen und klimaschonenden Kraftwerken. Die bisher bekannteste Form der Freiflächen-PV steht aufgrund des hohen Flächenbedarfs in Konkurrenz mit der Landwirtschaft/Agrarproduktion. Die Agrophotovoltaik (APV) bietet einen guten Lösungsansatz für diese Problematik: sie kombiniert die Strom- und Agrarproduktion auf einer gemeinsamen Nutzfläche. Neben Grundlagen zur Freiflächen-PV erläutert der Referent Daniel F. Eisel Vergütungsaussichten, Ertragszahlen und viele weitere interessante Themen rund um die APV.

Das Webinar dauert ca. 60 Minuten. Im Anschluss sowie während des Seminars können Fragen über die Chat-Funktion an den Referenten gestellt werden. Zugangsvoraussetzungen sind eine vorherige Anmeldung sowie ein PC mit stabiler Internetverbindung. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage von LandSchafftEnergie unter: www.landschafftenergie.bayern/webinare.