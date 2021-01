Landkreis Schwandorf Interessenten für Vertragsnaturschutz gesucht – Landratsamt vergibt Flächen im nordöstlichen Landkreis

Das Landratsamt Schwandorf beabsichtigt, für Pflegeflächen im Landkreis Schwandorf Fünfjahresverträge nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm ab 2021 abzuschließen. Die Pflegeflächen liegen überwiegend im nordöstlichen Landkreis und weisen eine Größe zwischen 0,2 und etwa 1,6 Hektar auf.

Landkreis Schwandorf. Es handelt sich im Wesentlichen um schwieriger zu bewirtschaftende Feucht- und Nasswiesen, die mindestens einmal jährlich zu mähen sind. Die Bereitschaft, einen Vertrag nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm abzuschließen, wird vorausgesetzt. Sogenannte „Zahlungsansprüche“ sind für die Flächen nicht vorhanden.

Interessenten können sich bis Freitag, 5. Februar, am Landratsamt Schwandorf melden. Nähere Auskünfte erteilt die untere Naturschutzbehörde unter den Telefonnummern 09431/ 471340 oder -348 oder per Mail an naturschutz@lra-sad.de.