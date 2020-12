Umwelt Müllmagazin 2021 informiert über Abfuhrtermine und hält allerlei Wissenswertes aus der Abfallwirtschaft bereit

Auf Wunsch der Deutschen Post AG werden die Müllmagazine für den Landkreis Schwandorf heuer eine Woche früher verteilt. Die Post begründet diesen Wunsch damit, dass aufgrund der zahlreichen, auch corona-bedingten Online-Bestellungen die „Hochsaison“ in der Adventszeit etwas entzerrt werden soll.

Landkreis Schwandorf. So gehen die ersten Ausgaben des Müllmagazins, das Landrat Thomas Ebeling und Irene Schiml, Leiterin des Fachbereichs Kommunale Abfallwirtschaft, am Donnerstag, 26. November, druckfrisch präsentieren, sogleich in den Postversand. Verteilt wird das Heft in einer Auflage von 78.600 Exemplaren an alle Haushalte im Landkreis.

Neben den Abfuhrterminen für die Restmülltonne, die Papiertonne und die Wertstoffsäcke enthält das Heft allerlei Wissenswertes aus der Abfallwirtschaft. Dazu gehören auch die Öffnungszeiten der 24 Recyclinghöfe im Landkreis, Hinweise zur richtigen Mülltrennung, die Termine der Problemmüllsammlung und ein handliches Abfall-ABC mit Hinweisen von A wie Abbeizmittel bis Z wie Zinkblech. Das „aktuelle Thema“, das jedes Jahr wechselt, befasst sich diesmal – wie könnte es anders sein – mit der Abfallwirtschaft in Zeiten von Corona.

Landrat Thomas Ebeling bittet die Bürgerinnen und Bürger, wieder verstärkt auf die Mülltrennung zu achten. „Sie ist notwendig und richtig. Noch besser wäre allenfalls, Müll überhaupt nicht entstehen zu lassen. Das kann beim Kaufverhalten beginnen und in der Bereitschaft enden, Gegenstände als Second-Hand abzugeben“, warb Ebeling und wies auch auf den Tausch- und Verschenkmarkt in der Homepage des Landkreises hin. Die Vorstellung des neuen Müllmagazins nutze der Landrat auch dazu, allen zu danken, die mithelfen, dass das Entsorgungssystem so gut und zuverlässig funktioniert. In diesen Dank schloss er alle Bürger, die Abfuhrunternehmen mit ihren tüchtigen Müllwerkern, den Zweckverband Müllverwertung Schwandorf und die zuständigen Mitarbeiter im Landratsamt mit ein.

Fachbereichsleiterin Irene Schiml verweist auf mittlerweile mehr als 60.000 Aufrufe der Seite www.entsorgung-sad.de, auf der die Bürgerinnen und Bürger ihren persönlichen Online-Abfuhrkalender mit den individuell für den Wohnort und die Straße geltenden Abfuhrterminen digital abrufen oder sich per Mail von jedem Abfuhrtermin benachrichtigen lassen können. „Diese Informationsmöglichkeiten werden sehr gut angenommen“, freut sich Schiml über diesen zeitgemäßen Service.