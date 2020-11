Noch bis einschließlich Samstag, 28. November können Gartenabfälle zu den Grüngutcontainern und Sammelplätzen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gebracht werden. Danach schließen die Sammelstellen und die Container werden abgezogen.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Voraussichtlich Mitte März 2021, je nach Wetterlage, beginnt dann wieder die Entsorgung der Gartenabfälle. Der Zeitpunkt wird vom Landratsamt rechtzeitig angekündigt. In der Zwischenzeit dürfen an den Sammelplätzen aber keine Abfälle abgeladen werden.

Die Abfallberatung des Landkreises Neustadt an der Waldnaab gibt unter der Telefonnummer 09602/ 793530 weitere Auskünfte.