Ausgezeichnet Naturpark Hirschwald ist Qualitätsnaturpark

Der Naturpark Hirschwald hat dieses Jahr an der Qualitätsoffensive Naturparke teilgenommen und die Auszeichnung als „Qualitätsnaturpark“ erhalten. Damit reiht er sich unter die 75 von 103 Naturparken in Deutschland ein, die dieses Qualitätssiegel tragen.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Aufgrund der derzeitigen Umstände musste die Zertifikatsübergabe in kleinem Rahmen stattfinden. Während in normalen Jahren die neu ausgezeichneten Qualitätsnaturparke ihre Urkunde auf großer Bühne beim jährlichen Deutschen Naturparktag entgegennehmen, musste heuer ein Fototermin unter Einhaltung der Corona-Regeln genügen. Die Freude über die Auszeichnung war deswegen nicht weniger groß. Markus Dollacker, der erste Vorsitzende des Naturpark Hirschwald e. V., und Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager kamen nach Amberg, um im Landratsamt den beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny, stolz die Urkunde zu präsentieren.

„Es war ein aufwändiger Prozess, die 100 Fragen aus fünf Handlungsfeldern mit vielen Unterfragen zu beantworten und auch zu belegen“, berichtet Markus Dollacker. „Unser gesamtes Team, inklusive Verwaltung, Ranger und Praktikant, haben das Frühjahr mit den ersten Corona-Einschränkungen genutzt, um den Fragebogen abzuarbeiten und online einzugeben. Dazu war viel Recherche, auch bei unseren Netzwerkpartnern, nötig.“ Insgesamt habe das Vorgehen dazu geführt, dass viele Stärken und Chancen, aber auch die bestehenden Herausforderungen, in der bisherigen Naturparkarbeit gut herausgearbeitet wurden und damit ein Leitfaden für die nächsten Jahre aufgezeigt werde.

Ganz spannend wurde es, als im Juli der Besuch von zwei Qualitätsscouts, selber Leiter von Naturparken in NRW und Brandenburg, anstand. Sie überprüften vor Ort die Angaben im Fragebogen, machten sich ein Bild vom Naturpark und hinterfragten auch vieles. Sie interviewten Partner des Naturparks, wie die Rektorin der Naturparkschule Mittelschule Ensdorf, Helga Gradl, den Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Amberg-Sulzbach, Richard Lehmeier, und Hubert Zaremba, zuständig im Landratsamt für Marketing, Tourismus und Kultur. Die Scouts zeigten sich überrascht von der breiten Arbeitspalette des Naturparks, zum Beispiel dass auch Themen wie die Koordinierung des Breitbandausbaus und der Seniorenarbeit dazugehören. Auch die Vorstellung der Naturschutzprojekte für Arten wie Wendehals oder Steinkrebs durch die Naturpark-Ranger machten Eindruck. Die Angaben im Fragebogen, die Besichtigung vor Ort und nicht zuletzt der Input der Partner führte zum Erreichen der nötigen Punktzahl und der Auszeichnung.

„Gerne hätten wir bei der jährlichen Hauptversammlung unseren Mitgliedern die Auszeichnung präsentiert, aber das müssen wir in Anbetracht der Umstände auf nächstes Jahr verschieben“, bedauert Markus Dollacker. Landrat Richard Reisinger fügt hinzu: „Ich freue mich über den Titel Qualitätsnaturpark und dass die engagierte Arbeit der Verantwortlichen im Naturpark Hirschwald Früchte trägt. Der Naturpark Hirschwald ist das grüne Herz des Amberg-Sulzbacher Landes. Mit seinen vielfältigen Landschaften rund um Jurasteig und Wacholderwanderweg ist der Naturpark nicht nur ein attraktives Naherholungsgebiet, sondern eine ökologisch wertvolle Landschaft und Lebensraum für eine breite Artenvielfalt an Flora und Fauna. Für die nachhaltige Entwicklung und Bewahrung unseres Amberg-Sulzbacher Landes ist der Naturpark Hirschwald ein bedeutender Mosaikstein“. Auch Oberbürgermeister Michael Cerny freut sich über die Auszeichnung: „Der Naturpark Hirschwald ist mehr als ein schöner Landschaftsteil unserer Heimat. Die Auszeichnung ist gleichzeitig eine Anerkennung der guten Arbeit des Teams im Naturpark.“

„Wir ruhen uns jetzt aber nicht auf unseren Lorbeeren aus. Nach der Auszeichnung ist vor der Auszeichnung, und in fünf Jahren, wenn die nächste Überprüfung ansteht, wollen wir uns im Naturpark Hirschwald definitiv weiterentwickelt haben. Aber ich glaube, wir sind derzeit auf einem guten Weg. Die Unterstützung durch den Vorstand und die engagierte Arbeit meines Naturpark-Teams sind die Garanten dafür“, so Isabel Lautenschlager.

Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) hat neben dem Naturpark Hirschwald die Naturparke Barnim (Brandenburg, Berlin), Dübener Heide (Sachsen-Anhalt, Sachsen), Frankenwald (Bayern), Fränkische Schweiz – Frankenjura (Bayern), Hohe Mark (Nordrhein-Westfalen), Niederlausitzer Heidelandschaft (Brandenburg), Rhein-Taunus (Hessen), Siebengebirge (Nordrhein-Westfalen), Soonwald-Nahe (Rheinland-Pfalz) und Stromberg-Heuchelberg (Baden-Württemberg) als „Qualitäts-Naturpark“ ausgezeichnet. Der Naturpark Rhein-Westerwald (Rheinland-Pfalz) erhält die Auszeichnung „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“. Die an der Qualitätsoffensive Naturparke teilnehmenden Naturparke beantworten mehr als 100 Fragen zu ihrer Arbeit im Bereich „Management und Organisation“ sowie in den vier Handlungsfeldern „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Erholung und nachhaltiger Tourismus“, „Bildung und Kommunikation“ sowie „Nachhaltige Regionalentwicklung“. Jeder teilnehmende Naturpark wurde im Anschluss von einem so genannten „Qualitäts-Scout“ bereist, evaluiert und beraten. Um die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ zu erhalten, muss ein Naturpark 250 von 500 möglichen Punkten erreichen. Wird diese Punktzahl nicht erreicht, ist der Naturpark ein „Partner der Qualitätsoffensive Naturparke“. Die Auszeichnung ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Naturparke erneut in dem Evaluationsverfahren qualifizieren.

Die „Qualitätsoffensive Naturparke“ hat der VDN mit Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums entwickelt und im „Jahr der Naturparke“ 2006 gestartet. Sie unterstützt die Naturparke in ihren Handlungsfeldern Naturschutz, nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung sowie Management. Eine ständig steigende Qualität der Arbeit und Angebote der Naturparke ist ebenso das Ziel wie eine bessere Unterstützung ihrer Arbeit in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Mit der diesjährigen Auszeichnung wurde die dritte Phase der „Qualitätsoffensive Naturparke“ abgeschlossen. Im Jahr 2021 startet sie in ihre vierte Phase. Der aktuell überarbeitete Kriterienkatalog wird seine Gültigkeit bis einschließlich 2025 behalten. Insgesamt tragen jetzt 75 der 103 Naturparke in Deutschland das Siegel „Qualitäts-Naturpark“, neun Naturparke sind als „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Naturpark Hirschwald findet man im Internet unter www.naturparkhirschwald.de. Weitere Informationen zur „Qualitätsoffensive Naturparke“, zu den Qualitätskriterien und zum Verfahren sowie Informationen zu den bereits ausgezeichneten Naturparken finden sich im Internet unter www.naturparke.de.