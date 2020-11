Tiefbauamt informiert Grüngutcontainer in Weiden kommen am 1. Dezember ins Winterlager

Foto: 123rf.com

Das Tiefbauamt der Stadt Weiden teilt mit, dass am Dienstag, 1. Dezember, die im Stadtgebiet aufgestellten Grüngutcontainer ins Winterlager zurückgestellt werden. Ebenso geschlossen werden die Grüngutplätze am Hammerweg Nord (Wald) und am Flutkanal.