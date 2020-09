In Teublitz Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung wird wieder angeboten

Zur Vorbereitung auf die Staatliche Fischerprüfung findet im Landgasthof Hintermeier in Münchshofen, Stadt Teublitz, soweit es Corona zulässt, wieder ein Lehrgang statt, an dem alle Prüfungsbewerber teilnehmen können, welche am Prüfungstag das zwölfte Lebensjahr vollendet haben.