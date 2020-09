Tolle Aktion „Zugreifen“ ist in Maxhütte an Obstbäumen mit gelben Bändern ab sofort ausdrücklich erlaubt

Die Stadt Maxhütte-Haidhof beteiligt sich heuer erstmals an der Aktion „Gelbes Band für Obstbäume“. Obst an entsprechend gekennzeichneten Bäumen darf ohne weitere Nachfrage gepflückt werden. Wo das gelbe Band weht, können die Bürgerinnen und Bürger sich mit gutem Gewissen bedienen und ernten.

Maxhütte-Haidhof. Diese Aktion soll dazu beitragen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Auch Erster Bürgermeister Rudolf Seidl zeigt sich begeistert von dem Vorschlag einer Bürgerin, sich an dieser sinnvollen Aktion zu beteiligen. „Es ist ja schade, wenn Bäume reichlich Früchte tragen und diese dann als Fallobst auf der Wiese landen und liegen bleiben“, so Seidl.

Die stadteigenen Bäume findet man in Stadlhof auf der Streuobstwiese. Hier locken süße Früchte wie Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Quitten und nächstes Jahr auch wieder Kirschen. Ebenso wurden Bäume in Winkerling und Ponholz mit gelben Bändern versehen und somit für die Öffentlichkeit „frei gegeben“. Außerdem pflanzt die Stadt verstärkt Walnuss- und Esskastanienbäume, unter anderem im städtischen Wald bei Berghof und am Kalvarienberg bei Leonberg neben den drei neuen Holzkreuzen. Diese Bäume tragen allerdings noch keine Früchte.

Allerdings ersucht die Stadt alle Bürgerinnen und -bürger, nur geringe Mengen für den Eigenbedarf zu ernten. Es sollen sich viele Mitbürgerinnen und -bürger an dem Obst erfreuen können. In diesem Zuge bittet der Bürgermeister auch, sorgsam mit den Bäumen und der umgebenden Natur umzugehen. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass das Obst auf eigene Gefahr abgeerntet werden darf.

Die gelb markierten Obstbäume wurden in einen Lageplan eingezeichnet. Diesen Plan findet man auch auf der Homepage der Stadt unter www.maxhuette-haidhof.de.

Auch für private Obstbaumbesitzer, die ihre vollen Bäume nicht mehr abernten können oder wollen, ist dies eine Möglichkeit, das frische Obst nicht verkommen zu lassen, sondern es an andere Interessenten weiterzugeben. Somit ergibt sich für alle eine zufriedenstellende Lösung. – Einfach ein gelbes Band um den Baumstamm wickeln und somit signalisieren: Hier darf geerntet werden!