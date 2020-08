Aus den Jura-Werkstätten Obststiegen aus der Region für die Region

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Öko-Modellregion „Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg“ mit den Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach: eine circa 60 mal 40 zentimeter große Holzkiste, in der Obst gelagert werden kann.

Sulzbach-Rosenberg. Eine erste Charge wurde von Menschen mit Behinderung in den Jura-Werkstätten in Sulzbach-Rosenberg seit Mitte Mai produziert, nun kommen die Obststiegen in den Verkauf. Landrat Richard Reisinger, Jura-Werkstätten-Geschäftsführer Bernhard Albrecht und Vorstand Eduard Freisinger sowie Barbara Ströll, Projektmanagerin Ökomodellregion, rühren dafür nun die Werbetrommel.

Aus zwölf Einzelteilen von hochwertigem Schreinerholz sowie einigen Schrauben und Klammern wird die stabile Obstkiste zusammengebaut. Das übernehmen in der Regel zwei bis drei Menschen mit Behinderung. Rund 60 Stück haben die Mitarbeiter der Schreinerei der Jura-Werkstätten in den vergangenen Wochen hergestellt. Landrat Richard Reisinger lobte beim Pressetermin zum Verkaufsstart der Holzkisten deren „saubere Verarbeitung und robuste Qualität“. Der Landrat, zugleich Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenkultur und Landespflege Amberg-Sulzbach sowie des Landschaftspflegeverbandes Amberg-Sulzbach, dem Träger der Öko-Modellregion, kaufte privat die ersten drei Kisten der neuen Produktion der Jura-Werkstätten.

Die Idee zu den Holzkisten hatte Barbara Ströll. Für das Öko-Modellregion-Projekt „Kulturerbe Streuobst – Vielfalt pflegen, entwickeln und nutzen“, mit dem die Menschen im Amberg-Sulzbacher Land motiviert werden sollen, die Streuobstkultur weiter zu pflegen, suchte die Projektmanagerin nach optisch ansprechenden und zugleich praktischen Obststiegen zum Lagern von Äpfeln und Birnen, wurde aber in der Region nicht fündig. Dann kam ihr der Gedanke, die Obststiegen regional fertigen zu lassen. Ein wichtiger Wegbereiter für das Projekt war Schreinermeister Christoph Birner. Der Leiter der Schreinerwerkstatt der Jura-Werkstätten entwarf den Prototypen. „Wer Streuobst erntet und lagern möchte, kann nun die schönen hölzernen Obststiegen nutzen, die in den Jura Werkstätten in Sulzbach-Rosenberg hergestellt wurden“, freute sich Ströll beim Pressetermin.

Laut Bernhard Albrecht, Geschäftsführer der Jura Werkstätten Amberg-Sulzbach, können die Kisten ab sofort zum Preis von 16,50 Euro pro Stück erworben werden. Der passende Deckel dazu kostet 6,95 Euro. Um die Kiste(n) mobil zu machen, bieten die Jura Werkstätten auch ein dazu passendes Lenkrollenbett für 16,95 Euro an. Und auch komplette Sets, bestehend aus vierKisten, Rollbrett und Deckel, stehen für 84,95 Euro zum Verkauf.

Die stabilen Holzkisten werden sowohl im Werkstattladen „Ein & Alles“ im Gebäude von „JuraGrün“ in der Eisenhämmerstraße 34 in Sulzbach-Rosenberg als auch nach vorherigem Anruf bei den Jura Werkstätten in Amberg, Raiffeisenstraße 7, unter der Telefonnummer 09661/ 106-106 verkauft. Geschäftsführer Bernhard Albrecht ist aber auch auf der Such nach weiteren Verkaufsstellen in der Region.