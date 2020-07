Kontinuität bei den Stellvertretern ZMS-Verbandsspitze bestätigt – Landrat Thomas Ebeling bleibt Verbandsvorsitzender

Weil zunächst die konstituierenden Sitzungen der Stadträte, Kreistage und Verbandsversammlungen der Abfallzweckverbände der im Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) zusammengeschlossenen Verbandsmitglieder abgewartet werden mussten, konnte die erste Sitzung der Verbandsversammlung des ZMS erst am 28. Juli stattfinden.

Schwandorf. Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen und der sonstigen Corona-Beschränkungen fand diese erste Zusammenkunft der in großen Teilen personell neu zusammengesetzten Verbandsversammlung nicht wie gewohnt im ZMS-Verwaltungsgebäude direkt beim Müllkraftwerk Schwandorf statt, sondern in der Schwandorfer Oberpfalzhalle. An der Spitze des Zweckverbandes herrscht dabei absolute Kontinuität: Der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling wurde als Verbandsvorsitzender ebenso bestätigt wie seine Stellvertreter, die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, der Kulmbacher Landrat Klaus-Peter Söllner und der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr. Rechnungsprüfungsausschuss-Vorsitzender bleibt wie in den vergangenen sechs Jahren der Landrat des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Andreas Meier, sein Stellvertreter der Straubinger Verbandsrat Erwin Kammermeier.