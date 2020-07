Name gefunden „Eixi“ erzählt in Zukunft über sein Leben als Fisch am Eixendorfer See

Vor gut zwei Wochen startete die Stadtverwaltung Neunburg vorm Wald einen öffentlichen Aufruf. Gesucht wurde ein Name für das derzeit laufende Großprojekt am Eixendorfer See in Gütenland: Dort entsteht ein Abenteuerplatz samt angegliedertem Lehrpfad rund um die Themen regionale Fische und Fischerei.

Neunburg vorm Wald. Fast alle Stationen sind inzwischen montiert und geben einen ersten Ausblick auf den fast fertigen Platz mit Geschicklichkeitsstationen, Fischerdorf und Ruhe-Arealen. Was aber noch fehlt, ist „Eixi“, der große Holzkarpfen mit Aussichtsluke für Erwachsene und Kinder auf sieben Metern Höhe. Er und das gesamte Areal haben am vergangenen Montagabend ihren endgültigen Namen erhalten. Wurde das Projekt bisher unter dem Projekttitel „Fischerlebnispark Gütenland“ geführt, so ist der Name ab sofort: „Der Eixi – Fische erleben am See“. „Eixi“ ist damit zugleich der Name des großen Holzfisches.

Insgesamt erreichten die Stadtverwaltung in den vergangenen beiden Wochen mehr als 60 Vorschläge. Von klassischen Namen bis hin zu ganz kreativen Ideen, wie „Blubb Blubb – Fische und Spiele für Entdecker“, war bei den eingereichten Vorschlägen alles dabei. Das freute nicht nur das Entscheidungsgremium, welches aus dem Ersten Bürgermeister Martin Birner und der zweite Bürgermeisterin Margit Reichl, den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen sowie den städtischen Beauftragten für die Bereiche Jugend, Familie und Tourismus besteht, sehr. Die Erwartungen aller wur-den bei dieser umfangreichen Vorschlagsliste bei weitem übertroffen.

Abgestimmt wurde letztlich in drei Wahlgängen – zunächst mit Stimmzetteln und zum Schluss per Handzeichen. Nur so konnte die Vielzahl an Vorschlägen Stück für Stück weiter eingrenzt werden, sodass in der dritten und letzten Wahlrunde nur noch sechs Vorschläge übrig blieben. Dann fiel die Entscheidung aber auf Anhieb einstimmig für: „Der Eixi – Fische erleben am See“.

In Zukunft wird Karpfen „Eixi“ nicht nur einen einmaligen Ausblick auf den Eixendorfer See bieten, von dem sein Name abgeleitet wurde, sondern auf Schautafeln zudem von seinem Leben als Fisch, seinen Artgenossen und seinem Weg nach Gütenland erzählen.

Eingereicht wurde der Vorschlag von einer Bürgerin aus Dieterskirchen: Sybille Peter. Ihr Vorschlag fand unter allen eingegangenen Vorschlägen die meiste Zustimmung. Sie darf sich nun darauf freuen, dass ihr Namensvorschlag in Zukunft für sämtliche Werbemaßnahmen rund um den Abenteuerplatz in Gütenland genutzt wird und damit überregionale Aufmerksamkeit erlangen wird. Die Stadt Neunburg vorm Wald möchte sich an dieser Stelle aber ausdrücklich nochmals bei allen Bürgerinnen und Bürger bedanken, die hier so fleißig mitgemacht haben. Es hätte kaum jemand damit gerechnet, dass so viele verschiedene Namen eingereicht wurden. Nur vier Namen wurden mehrfach genannt. Alle anderen Namen waren vollkommen individuell. Die wohl schönste Botschaft hinter dieser enormen Resonanz: Das Interesse an und die Vorfreude auf den Abenteuerplatz mit Holzkarpfen „Eixi“ sind groß. Die Stadtverwaltung kann an dieser Stelle auch schon jetzt bekannt geben, dass sich „Eixi“ kommende Woche, vermutlich am 28. Juli 2020, auf den Weg in seine neue Heimat Gütenland machen wird. So können voraussichtlich am Ende der zweiten Ferienwoche die ersten Gäste Neunburgs „Eixi“ besuchen. Das Projekt, das seit mehreren Jahren geplant wurde, kann damit heuer zum Abschluss gebracht werden. Möglich machen das allen voran Fördergelder der Europäischen Union und des Freistaates Bayern aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds 2014-2020, kurz EMFF, in Höhe von 184.030 Euro. Die Stadt investiert zusätzlich knapp 129.000 Euro an Eigenmitteln. Die Gesamtkosten belaufen sich damit aufgerundet auf 313.000 Euro.