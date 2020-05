Strenge Vorgaben Die Stadt Maxhütte-Haidhof informiert zur Eröffnung des Naturbades Tegelgrube

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird die Badesaison heuer anders verlaufen, als man es bisher gewohnt war.

Maxhütte-Haidhof. Da das Naturbad Tegelgrube den Charakter eines Freibades hat, muss sich die Stadt Maxhütte-Haidhof an die Vorgaben der Bayerischen Landesregierung halten. Aus diesem Grund bleibt nach aktuellem Stand das Bad bis voraussichtlich einschließlich 31. Mai geschlossen. Parallel wird hierzu derzeit an einem passenden Konzept zur Wiederöffnung der Einrichtung gearbeitet. Bürgermeister Rudolf Seidl betont, dass er, sobald als möglich, die Wiederöffnung der Tegelgrube zulassen wird.

In diesem Zusammenhang ist ebenso auf eine zweite Hürde zur Eröffnung des Naturbades Tegelgrube hinzuweisen: Nach einem Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs (III ZR 60/16) ist jede Kommune in der Pflicht, für die Sicherheit der Badegäste Sorge zu tragen. (Verkehrssicherungspflicht nach § 823 Abs. 1 BGB). Dies beinhaltet nicht nur, die Aufsicht durch die örtliche Wasserwacht, sondern auch die Sicherung anderer Gefahrenquellen, sprich Sprungbrett, Wasserrutsche etc. Auch hierzu wird ein Sicherheitskonzept erarbeitet, um den Badespaß der Besucher im Naturbad Tegelgrube zu erhalten.