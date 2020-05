Umwelt Der Inhalt mancher Papiertonnen bereitet Probleme

Foto: Michael Mohr, Firma Lober

In Corona-Zeiten ist es geboten, dass Plastikabfälle wie zum Beispiel Joghurtbecher nicht in den Wertstoffsack, sondern in die Restmülltonne geworfen werden, wenn der Joghurt von Patienten gegessen wurde, die Symptome auf Corona aufweisen oder in häuslicher Quarantäne sind.