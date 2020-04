Info der Stadt „Hinterm Rehbühl“ in Weiden – Ersatzaufforstung

Foto: Stadt Weiden

Zwei frisch eingezäunte Ackergrundstücke in Weiden West in der Straße „Hinterm Rehbühl“ werfen bei vielen Spaziergängern Fragen auf. In den vergangenen Tagen wurden zwei Ackergrundstücke westlich der Autobahnbrücke nördlich des Waldfriedhofs eingezäunt. Im Auftrag der Stadt Weiden wurden die Flächen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt.