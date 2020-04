Telefonische Beratung Edelreiserausgabe im Landkreis Schwandorf findet wegen Ausgangsbeschränkung nicht statt

Foto: Ekaterina Pokrovsky/123rf.com

Die seit 1974 jeweils am letzten Freitag im April stattfindende Edelreiserausgabe des Kreisgartenamts ist abgesagt. Wegen der Ausgangsbeschränkungen finden auch die für Samstag, 25. April, am Landratsamt Schwandorf und für Sonntag, 3. Mai, am Bauernmuseum in Perschen geplanten Veredelungskurse nicht statt.