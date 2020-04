Maximal fünf Autos Stadt Maxhütte-Haidhof öffnet wieder Recyclinghof und Grüngutannahmestelle

Foto: 123rf.com

Ab Montag, 20. April, öffnet die Stadt Maxhütte-Haidhof wieder den Recyclinghof an der Carl-Zeiss-Straße 2. Um dem großen Andrang gerecht zu werden, werden weitere Öffnungszeiten angeboten. So ist der Recyclinghof am Dienstag von 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr und zusätzlich an den beiden Donnerstagen, 23. und 30. April, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.