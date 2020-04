Umwelt Recyclinghof in Burglengenfeld nimmt kommende Woche den Betrieb wieder auf

Foto: Ursula Hildebrand

Der Recyclinghof an der Johannes-Kepler-Straße geht am Mittwoch, 22. April, wieder in Betrieb. Die Öffnungszeiten werden bis auf Weiteres um eine Stunde verlängert: mittwochs von 15 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr.