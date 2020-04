Info der Stadt Weiden Zu viel Kartonagen – Einwurfschlitze der Sammelbehälter werden verkleinert

Durch die Ausgangsbeschränkungen der Bayerischen Staatsregierung und den seit Jahren boomenden Onlinehandel wird der Anteil an Kartonagen bei der Altpapierentsorgung jährlich immer höher (früher anteilig 15 Prozent, inzwischen eine Steigerung auf 40 Prozent).

Weiden. Sie Papiercontainer sind für diese anfallenden Mengen Kartonagenmüll nicht ausgelegt und platzen daher buchstäblich aus allen Nähten. Die auf den Wertstoffinseln aufgestellten Sammelcontainer sind nur für Altpapier und kleine Kartonagen in Schuhkartongröße bestimmt. Durch den Einwurf von großen und sperrigen Kartonagen sind zum Leidwesen vieler Bürger die Sammelbehälter sehr schnell voll, obwohl sich darin fast kein Gewicht befindet. Um dies für die Zukunft auszuschließen, werden in den nächsten Wochen an den Papierbehältern Einwurfschlitzverkleinerungen angebracht.

Entsorgungsregeln bei der Abgabe von Pappe und Kartonagen: Nur zerkleinerte, zusammengelegte oder gefaltete Pappe und Kartonagen in die Papiercontainer einwerfen. Kartonagen, größer als eine Schuhschachtel, in die im Stadtgebiet aufgestellten Kartonagenpressen einwerfen. Diese stehen in den Wertstoffhöfen Ost und West und den Wertstoffinseln Conrad-Röntgen-Straße, Königsberger Straße/SVD-Parkplatz und in der Trathgasse (Ullersricht) bereit. Neben oder zwischen die Container darf nichts abgelagert werden!

Fragen zum Thema Abfall beantwortet die Abfallberatung unter der Telefonnummer 0961/ 39019-12.