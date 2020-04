Kontrolle auf der B303 Beschlagnahmte Welpen sollten zur Händlerin zurück – Tierschützer verweigern Herausgabe

Foto: Deutscher Tierschutzbund

15 Welpen, die sich aktuell in Obhut des Tierheims Wunsiedel (Bayern) befinden, droht die Rückgabe an die Händlerin in Tschechien. Der Deutsche Tierschutzbund und der Deutsche Tierschutzbund Landesverband Bayern zeigen sich entsetzt über diese Entscheidung des zuständigen Amtsveterinärs.