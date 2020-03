Kontra Verpackungsmüll Landkreis Amberg-Sulzbach, ZEN und Metzgerinnung stellen wiederverwendbare Wurstdosen vor

Landrat Richard Reisinger (Mitte) freut sich über die wiederverwendbaren Wurstdosen, die Verpackungsmüll einsparen helfen. Klimaschutzkoordinator Joachim Scheid (links) und Metzgerinnungsmeister Daniel Hirsch (rechts) stellen die Wurstdosen im Landratsamt vor. Foto: Martina Beierl

Beim Einkauf in der Metzgerei fällt jedes Mal Verpackungsmüll an. Das können sich die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Amberg-Sulzbach künftig sparen. Mit wiederverwendbaren Wurstdosen bringt der Landkreis in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) in Ensdorf und der Metzgerinnung Amberg-Sulzbach ein innovatives und nachhaltiges Projekt auf den Weg.