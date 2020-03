Ab 18. März Grüngutsammlung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Die Erfassung der Gartenabfälle über die Container und Sammelplätze in den Gemeinden des Landkreises Neustadt an der Waldnaab beginnt offiziell am Mittwoch, 18. März. Bis voraussichtlich Mitte November können dann Äste, Laub, Sträucher und Rasenschnitt gebracht werden.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Wer für die Eigenkompostierung eine Ermäßigung auf die Abfallgebühr erhält, darf nur sperrige Gartenabfälle einwerfen! Ab Montag, 16. März, beginnt der Abfuhrunternehmer mit der Aufstellung der Grüngutcontainer. Bis spätestens Mittwoch, 18. März, stehen im Landkreis alle 78 Container bereit. Aus den Gartenabfällen der warmen Jahreszeit stellen Kompostwerke Qualitätsgütekompost her. Kunststoffbeutel, Kehricht und Sägemehl dürfen nicht in den Containern landen. Es soll ausgeschlossen werden, dass Reste von Holzschutzmitteln, Steinchen und Zigarettenkippen die Qualität des Kompostes verschlechtern. Schließlich soll der ausgereifte Kompost bei Pflanzungen Verwendung finden.

Von Grundstücken, für die eine Gebührenermäßigung für Eigenkompostierung in Anspruch genommen wird, dürfen nur sperrige Gartenabfälle (Äste und Sträucher, aber zerkleinert, damit sie möglichst wenig Volumen beanspruchen) in die Grüngutcontainer eingeworfen werden. Die Gebührenermäßigung für Eigenkompostierung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich alle auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle (dazu zählen unter anderem auch sämtlicher Rasenschnitt, Laub, Schalen von Südfrüchten und so weiter) durch Eigenkompostierung auf dem anschlusspflichtigen Grundstück verwertet werden. Von jedem Grundstückseigentümer, der diese Ermäßigung beantragt hat, wurde dies unterschriftlich versichert.

Wenn auf einem Grundstück so viele Grün- und Gartenabfälle anfallen, dass diese nicht vollständig selbst kompostiert werden können und somit die Grüngutcontainer des Landkreises doch in Anspruch genommen werden müssen, kann die Ermäßigung nicht gewährt werden. Nachdem hier teilweise erheblicher Missbrauch festgestellt wurde, wird die Grüngutanlieferung vom Landratsamt weiterhin stichprobenartig überprüft. Bereits beim erstmaligen Verstoß gegen die Eigenkompostierregelung also zum Beispiel bei Anlieferung von Rasenschnitt, Laub und ähnlichem, obwohl die Ermäßigung in Anspruch genommen wird, kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Bei Fragen zur Grüngutsammlung und Kompostierung geben Bernhard Götz unter der Telefonnummer 09602/ 793550 und Peter Hägler unter der Telefonnummer 09602/ 793530 gerne Auskunft.