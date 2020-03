Belohnung für Amberger Bürger Förderprogramm „Fürs Amberger Klima“ aufgelegt – bis zu 6.000 Euro Förderung möglich

Der Schutz des Klimas ist bedeutender denn je und rückt immer weiter in den Mittelpunkt der Menschen – damit auch die Frage, was jeder einzelne für das Klima leisten kann. Das Förderprogramm „Fürs Amberger Klima“ zeigt, wie Klimaschutz funktionieren kann und vor allem wie es sich jeder leisten kann.

Amberg. Viele der sogenannten Klimakiller befinden sich immer noch in vielen Haushalten – so auch in denen der Stadt Amberg. Dazu gehören unter anderem alte Haushaltsgeräte, wie Kühlschranke und Waschmaschinen, oder veraltete Heizungspumpen, die einen enormen Energieverbrauch verursachen.

Ab diesem Jahr will die Stadt Amberg etwas ändern und will Umdenkende finanziell fördern. Belohnt werden Bürgerinnen und Bürger, die nachweislich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Unterstützt wird zum Beispiel bei Gebäudesanierung, Anschaffung hocheffizienter Haushaltsgeräte oder Verschrottung alter Dieselfahrzeuge. Bis zu 6.000 Euro Förderung pro Person soll Ambergerinnen und Ambergern helfen umzustellen und somit einen entscheidenden Beitrag zum Klimawandel zu leisten.

Nähere Informationen zu dieser Aktion finden sich im Internet unter www.amberg.de. Bei Fragen steht Klimaschutzmanagerin Corinna Loewert per Mail an Corinna.Loewert@Amberg.de oder unter der Telefonnummer 09621/ 10-2403 gerne zur Verfügung.