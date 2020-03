Reparatur-Café Hobbybastler reparieren gemeinsam defekte Alltagsgegenstände

Foto: Petra Meier, VHS

Seit 2015 gibt es in regelmäßigen Abständen im Mehrgenerationenhaus Maxhütte-Haidhof ein Reparatur-Café – und am Montag, 23. März, ab 16 Uhr ist es wieder so weit.