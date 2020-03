„Klimaschutzzertifikat“ Wirtschaftsschule Eschenbach jetzt klimafreundlich beleuchtet

Foto: LRA Neustadt an der Waldnaab

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit verleiht gemeinsam mit der nationalen Klimaschutzinitiative dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab für das Projekt „Sanierung der Innenbeleuchtung“ an der Wirtschaftsschule und der Mehrzweckhalle in Eschenbach das „Klimaschutzzertifikat“.